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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Шойгу заявил, что Запад не принял во внимание предложения РФ по безопасности

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил западные страны в игнорировании российских инициатив по урегулированию вопросов безопасности.

"Несмотря на усилия России, Запад не принял во внимание предложения об урегулировании ключевых для нашей безопасности вопросов - нерасширения НАТО на восток и неразмещения ударных вооружений вблизи российской территории. Всё делалось с точностью до наоборот", - сказал Шойгу на заседании совета министров обороны организации Договора о коллективной безопасности во вторник.

"США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности, сопровождая его глобальным развертыванием системы противоракетной обороны, разработкой ракетных комплексов средней и меньшей дальности", - добавил министр обороны РФ.

Шойгу заявил, что Россия "была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения её безъядерного и нейтрального статуса".

Хроника 24 февраля – 24 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Сергей Шойгу
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