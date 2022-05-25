Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Мосгорсуд подтвердил заочный арест Александра Невзорова

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Александра Невзорова (признан в России СМИ-иноагентом) по уголовному делу о распространении фейков о российской армии под видом достоверной информации (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК).

Басманный суд заочно арестовал Невзорова 6 мая. Адвокат по назначению подал апелляцию на это решение. Сам журналист говорил, что в России у него нет адвоката и он не просил защиты по уголовному делу.

Мосгорсуд отклонил апелляцию и оставил решение Басманного суда без изменений.

Невзоров объявлен в международный розыск. Обвинение ему было предъявлено заочно.

Претензии СК вызвали пост Невзорова в соцсети от 9 марта и видео на YouTube от 19 марта с фейковой информацией об обстреле роддома в Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан, считает следствие.

22 апреля Невзоров попал в реестр СМИ-иноагентов, который ведет Минюст.

Мосгорсуд Басманный суд Александр Невзоров СКР Минюст
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ройзман оштрафован на 85 тыс. рублей по делу о неуважении к власти

Путин подписал указ об упрощенном гражданстве РФ для жителей двух областей Украины

Путин подписал указ об упрощенном гражданстве РФ для жителей двух областей Украины

Совет Федерации одобрил закон об отмене возрастного предела для контрактников

Путин подписал указ о назначении Куренкова главой МЧС РФ

Дума приняла закон об отмене возрастного предела для контрактников

Дума приняла закон об отмене возрастного предела для контрактников

Топ-менеджер "Россети Кубань" получил 8 лет по делу о многомиллионных взятках

VK запустил бета-версию своего магазина приложений для Android

Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС РФ

Военные сборы депутатов Госдумы отложены

Военные сборы депутатов Госдумы отложены

ЦБ РФ увидел "пространство для снижения ставки" из-за падения инфляционных ожиданий