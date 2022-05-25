Мосгорсуд подтвердил заочный арест Александра Невзорова
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Александра Невзорова (признан в России СМИ-иноагентом) по уголовному делу о распространении фейков о российской армии под видом достоверной информации (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК).
Басманный суд заочно арестовал Невзорова 6 мая. Адвокат по назначению подал апелляцию на это решение. Сам журналист говорил, что в России у него нет адвоката и он не просил защиты по уголовному делу.
Мосгорсуд отклонил апелляцию и оставил решение Басманного суда без изменений.
Невзоров объявлен в международный розыск. Обвинение ему было предъявлено заочно.
Претензии СК вызвали пост Невзорова в соцсети от 9 марта и видео на YouTube от 19 марта с фейковой информацией об обстреле роддома в Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан, считает следствие.
22 апреля Невзоров попал в реестр СМИ-иноагентов, который ведет Минюст.