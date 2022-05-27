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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:34

Пешеходный мост обрушился после столкновения с грузовиком на трассе Пермь-Екатеринбург

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Водитель КамАЗа не опустил кузов и снес пешеходный мост на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в пятницу.

Инцидент произошел в 5:15 (3:15 мск). Водитель КамАЗа ехал по автодороге Пермь-Екатеринбург с поднятым кузовом. На 55 км трассы машина сбила пешеходный мост, он обрушился.

"В результате ДТП водитель получил различные травмы и был доставлен в больницу. В настоящее время движение по автодороге восстановлено", - говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Пермский край МВД
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