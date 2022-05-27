Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:19

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по 10-й бригаде армии Украины в районе Бахмута

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о ракетном ударе по позициям 10-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины в районе города Бахмут.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики нанесен удар по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Поражены семь командно-наблюдательных пунктов и тринадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники", - сказал в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что российскими средствами ПВО над населенным пунктом Беляры Одесской области сбит украинский истребитель МиГ-29.

По его словам, в районах населенных пунктов Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское Харьковской области, Ямполь, Масляковка, Васильевка Донецкой народной республики уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

"Также перехвачена одна украинская баллистическая ракета "Точка-У" в районе Сватово Луганской народной республики", - заявил Конашенков.

Российские военные в районе населенного пункта Завгороднее предотвратили попытку ВСУ навести понтонную переправу через реку Северский Донец в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Он также сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией РФ поражены 44 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, в результате чего были уничтожены более 250 военных.

"Выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков, пять установок реактивной системы залпового огня "Град", 10 орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля различного назначения", - сказал Конашенков.

Он отметил, что помимо этого в районе населенного пункта Спорное ДНР и Барвенково Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских огневых позиций", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

"В районе Барвенково уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - сказал Конашенков.

"В районе Гусаровки Харьковской области уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ПВО", - сообщил он.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотный летательный аппарат, 324 зенитных ракетных комплекса, 3281 танк и других боевых бронированных машин, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3218 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.

Хроника 24 февраля – 27 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"АвтоВАЗ" наметил на 6 июня запуск сборки Lada Granta

Минсельхоз назвал временным обнуление импортных пошлин на отдельные продукты

Пять сотрудников посольства Хорватии в Москве объявлены персонами нон грата

Пять сотрудников посольства Хорватии в Москве объявлены персонами нон грата

Forbes обновил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров

Forbes обновил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров
Военная операция на Украине

В Донецке заявили о полном контроле военных ДНР и РФ над городом Красный Лиман

РФ в этом сельхозгоду экспортирует более 37 млн т зерна

РФ в этом сельхозгоду экспортирует более 37 млн т зерна

Губернатор Воробьев сообщил, что Mars и Campina продолжат работу в регионе

Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам не платить дивиденды за 2021 год

Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам не платить дивиденды за 2021 год

Раненная при вчерашнем обстреле белгородской Журавлевки женщина скончалась

Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня