Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по 10-й бригаде армии Украины в районе Бахмута

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о ракетном ударе по позициям 10-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины в районе города Бахмут.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики нанесен удар по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Поражены семь командно-наблюдательных пунктов и тринадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники", - сказал в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что российскими средствами ПВО над населенным пунктом Беляры Одесской области сбит украинский истребитель МиГ-29.

По его словам, в районах населенных пунктов Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское Харьковской области, Ямполь, Масляковка, Васильевка Донецкой народной республики уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

"Также перехвачена одна украинская баллистическая ракета "Точка-У" в районе Сватово Луганской народной республики", - заявил Конашенков.

Российские военные в районе населенного пункта Завгороднее предотвратили попытку ВСУ навести понтонную переправу через реку Северский Донец в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Он также сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией РФ поражены 44 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, в результате чего были уничтожены более 250 военных.

"Выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков, пять установок реактивной системы залпового огня "Град", 10 орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля различного назначения", - сказал Конашенков.

Он отметил, что помимо этого в районе населенного пункта Спорное ДНР и Барвенково Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских огневых позиций", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

"В районе Барвенково уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - сказал Конашенков.

"В районе Гусаровки Харьковской области уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ПВО", - сообщил он.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотный летательный аппарат, 324 зенитных ракетных комплекса, 3281 танк и других боевых бронированных машин, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3218 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.