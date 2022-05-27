Медведь сломал манометр и облился нефтепродуктами на месторождении под Томском

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Дикий медведь зашел на территорию одного из нефтяных месторождений в Томской области и повредил инфраструктуру площадки, сообщил "Интерфаксу" зампредседателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов департамента охотничьего и рыбного хозяйства региона Анатолий Истомин.

"Медведь свернул на одной из труб месторождения манометр, оттуда вышли нефтепродукты и облили медведя. После этого животное запуталось в проволоке", - сказал Истомин.

По его словам, работники месторождения вызвали охотоведа с охотником, которые приехали из Нового Васюгана и отстрелили медведя-хулигана.

Истомин добавил, что медведь был крупным, весом около 300 кг.