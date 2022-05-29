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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Пять человек погибли в ДТП в Вологодской области

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Две легковушки столкнулись на трассе в Череповецком районе Вологодской области, пять человек погибли, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла около 11:25 на 129 км автодороги Вологда - Новая Ладога.

По предварительным данным, автомобиль Skoda Rapid при обгоне столкнулся с Lada Granta.

Как рассказал собеседник агентства, в результате ДТП погибли оба водителя транспортных средств, а также три пассажира Lada: женщина 1988 года рождения, два мальчика 2018 и 2016 годов рождения. Он добавил, что еще одного ребенка госпитализировали.

На месте происшествия работают наряды ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии.

Вологодская область
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