Российское гражданство получат 70 иностранных финалистов "Лидеры России"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин принял решение выдать российское гражданство 70 иностранцам, прошедшим в финал конкурса управленцев "Лидеры России", заявил в воскресенье замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"В этом году по решению президента впервые было дано право иностранцам, не гражданам Российской Федерации, подавать заявки, и у нас участвовали ребята из 150 стран мира. 70 из них попали в финал (...) В итоге наш президент принял решение всем 70 дать российское гражданство, потому что очень яркие ребята и представляете, что это такое - в сегодняшней ситуации беспрецедентной информационной войны, в которой бесконечное количество фейков, надо иметь характер", - сказал Кириенко журналистам перед церемонией награждения победителей конкурса управленцев "Лидеры России".

По его словам, в ситуации транспортных ограничений иностранцам было трудно добраться до России для участия в финале конкурса, в том числе из США. При этом "10 человек, победителей, должны были получить по ускоренной процедуре российское гражданство".

По данным пресс-службы АНО "Россия - страна возможностей", в финале конкурса "Лидеры России" приняли участие 300 человек из 56 регионов РФ и шести стран: Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ.

26 мая суперфинал открыли Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. По результатам очных мероприятий конкурса 29 мая будут объявлены 100 победителей. Они получат образовательные гранты по 1 млн рублей, участие в программе наставничества с управленцами из числа министров, глав российских регионов и топ-менеджерами крупнейших компаний, а также возможность попасть в программу Кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления, также известной как "Школа губернаторов".