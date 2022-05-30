Что произошло за день: понедельник, 30 мая

Отказ Нидерландов и Дании платить за газ из РФ в рублях, взрыв в Мелитополе и выход россиянок в четвертьфинал Roland Garros

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Нидерланды и Дания отказались оплачивать российский газ в рублях. Для компенсации выпадающих поставок нидерландская Gasunie экстренно построит в порту Эмсхавена терминал СПГ. Датская Orsted также заверила, что сможет компенсировать недостающие объемы.

- В Москве заочно арестованы два украинских офицера по делу о геноциде. Аресты Андрея Полякова и Алексея Махова - первые по такому обвинению. Российское следствие считает украинских офицеров причастными к геноциду жителей Донбасса.

- Два человека пострадали в результате взрыва в запорожском Мелитополе. И.о. главы города Галина Данильченко сообщила, что пострадали парень и девушка, у них осколочные ранения и иные травмы. Член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов назвал произошедшее терактом, совершенным украинской диверсионной группой.

- Суд в Петербурге вернул полиции Уфы протокол на лидера ДДТ. В протоколе о публичной дискредитации Юрием Шевчуком российских военных не нашли "указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан".

- Власти США выступили против передачи Украине определенных типов ракет. Президент США Джо Байден отметил, что они не будут отправлять Киеву ракетные системы, которые могут быть использованы для ударов по территории России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал разумным такой отказ, пригрозив в обратном случае ударами "по центрам принятия этих преступных решений".

- В ДНР опровергли утечку аммиака в районе Бахмута. Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кирилленко заявил, что в Бахмутском районе в результате боевых действий в понедельник был поврежден аммиакопровод "Тольятти - Одесса". Глава администрации города Горловка в ДНР Иван Приходько заявил, что из поврежденного аммиакопровода не может быть утечки, поскольку он пустует с 2014 года. Кирилленко уточнил, что хотя "защелки закрыты, но аммиак из нее сейчас вытекает самотеком".

- Россия гарантировала себе место в женском полуфинале Roland Garros. Российские теннисистки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встретятся в 1/4 финала турнира. Касаткина одолела итальянку Камилу Джорджи. Кудерметова - американку Мэдисон Киз.