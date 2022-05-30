Суд в Москве заочно арестовал двух украинских офицеров по делу о геноциде

Это первые аресты по такому обвинению

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал двух офицеров вооруженных сил Украины, обвиняемых в геноциде и применении запрещенных методов ведения войны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По данным суда, в понедельник мера пресечения в виде заключения под стражу заочно была избрана в отношении - командира 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрея Полякова и командира второго десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Алексея Махова.

Оба фигуранта по решению суда должны быть арестованы на два месяца с момента их экстрадиции на территорию РФ, либо с момента задержания на территории России.

Офицерам заочно предъявлено обвинение в геноциде (ст. 357 УК РФ) и применении запрещенных методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ). Оба объявлены в международный розыск.

Российское следствие считает украинских офицеров причастными к геноциду жителей Донбасса.

С 2014 года неоднократно сообщалось о возбуждении уголовных дело о геноциде в отношении высокопоставленных украинских офицеров, однако, согласно открытым источникам, заочные аресты Полякова и Махова - первые по такому обвинению.