Байден выступил против передачи Украине ракет, способных ударить по РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Власти США не собираются поставлять Украине ракетные системы, которые Киев мог бы использовать для ударов по России, заявил в понедельник президент США Джо Байден.

"Мы не будем отправлять Украине ракетные системы, которые могут бить по территории России", - приводят его слова американские СМИ.

Байден не уточнил, о каких именно ракетах идет речь. Однако, как отмечается в сообщениях, он так ответил на вопрос журналиста по поводу ракет большой дальности.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал разумным отказ президента США Джо Байдена от поставок на Украину ракетных систем, способных наносить удары по России.

"Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России. Разумно! Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо...", - написал Медведев в своем телеграм-канале.