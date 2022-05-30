В ДНР опровергли утечку аммиака в районе Бахмута, поскольку аммиакопровод пустует

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике заявили, что из поврежденного аммиакопровода в районе украинского города Бахмут не может быть утечки, поскольку он пустует с 2014 года.

"Аммиакопровод, та его ветка (единственная в регионе - ИФ), которая идет с Горловского завода "Стирол" через Артёмовск (укр - Бахмут), стоит с 2014-го года пустая. В ней не может быть никакого аммиака и его там нет", - заявил в понедельник "Интерфаксу" глава администрации города Горловка в ДНР Иван Приходько.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кирилленко заявил, что в Бахмутском районе (Донецкая обл.) в результате боевых действий в понедельник был поврежден аммиакопровод "Тольятти - Одесса". "Эта ветвь не используется с 2014 года, защелки закрыты, но аммиак из нее сейчас вытекает самотеком. Облако аммиака движется над почвой от села Майское в сторону Бахмута", - написал Кирилленко в соцсети в понедельник.