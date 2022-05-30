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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

"Роскосмос" планирует запуск российской станции "Луна-25" на конец сентября

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Запуск исследовательской станции "Луна-25" запланирован на конец сентября этого года, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы выйдем в конце сентября на запуск "Луна-25", - сказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что старт запланирован на III квартал 2022 года.

"Луна-25"

- часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО имени С.А.Лавочкина, по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год - орбитальный аппарат.

Роскосмос Дмитрий Рогозин
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