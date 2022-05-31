Пенсионерка на Камчатке призналась в убийстве зятя

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по статье "Убийство" (ч.1 ст. 105 УК РФ) после того, как обнаружили на свалке обгоревшее мужское тело, сообщает во вторник Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"В совершении особо тяжкого преступления против личности подозревается 58-летняя теща погибшего", - говорится в сообщении.

Обгоревшее тело 34-летнего мужчины нашли 17 мая в лесополосе на свалке в Елизовском районе на юге края. Следователи установили, что к убийству причастна теща погибшего.

На допросе женщина вину в инкриминируемом ей преступлении признала. Она рассказала следователям, что задушила пьяного зятя, накинув ему на голову полиэтиленовый пакет. Потом вывезла тело на свалку, где, облив бензином, подожгла.

Со слов подозреваемой, зятя она убила за то, что тот систематически избивал ее дочь и издевался над ней.