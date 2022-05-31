Росприроднадзор требует взыскать почти 200 млн руб. за загрязнение реки в Приморье

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора в суде добивается взыскания многомилионного ущерба, причиненного реке в Приморском крае сбросом сточных вод, сообщило управление.

Ведомство обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском о взыскании с ООО "Врангель Водосток" 196,7 млн рублей за вред, причиненный реке Хмыловка сбросом сточных вод, не соответствующих требованиям для водных объектов рыбохозяйственного значения.

Нарушение было выявлено во время внеплановой проверки в 2021 году. Добровольно ущерб возмещен не был, поэтому Росприроднадзор обратился в суд.

Хмыловка - река на юге Приморского края. Она берет начало на склонах Партизанского хребта, впадает в бухту Врангеля залива Находка Японского моря.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основным видом деятельности ООО "Врангель Водосток", зарегистрированного в 2007 году, является сбор и обработка сточных вод, размер уставного капитала компании - 10 тыс. рублей.