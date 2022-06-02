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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

В Самаре экс-подполковник МВД осужден на 19 лет за убийство 15-летней школьницы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Самарский областной суд вынес приговор по делу бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции №3 по Советскому району УМВД Самары Антона Безчетвертева, который обвинялся в убийстве школьницы, сообщили в областной прокуратуре.

Безчетвертев приговорен к 19 годам колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 3 млн рублей и лишил обвиняемого звания подполковника полиции.

Как сообщает СКР, доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Безчетвертева. Он признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В связи с повышенным общественным резонансом уголовное дело для расследования было передано в центральный аппарат ведомства.

Расследование осложнялось тем, что обвиняемый отрицал свою вину.

Вечером 29 июля 2021 года в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области было обнаружено тело девушки 2006 года рождения с ножевыми ранами. По подозрению в убийстве был задержан заместитель начальника отдела - начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР отдела полиции №3 УМВД России по Самаре Антон Безчетвертев. Во время убийства девочки его видели местные жители, он пытался скрыться.

По данным следствия, Безчетвертев за рулем автомобиля марки Toyota Rav4 сбил 15-летнюю школьницу. Чтобы скрыть ДТП, мужчина нанес девочке пять ударов в шею, от которых она скончалась.

Самара
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