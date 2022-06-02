Около 85% дорог в РФ планируют привести в порядок за пять лет

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Около 85% дорожной сети в России планируется привести в порядок за пять лет, заявил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По итогам реализации пятилетнего плана мы ставим задачу привести 85% опорной сети в нормативное состояние. Прошу вас поддержать эту задачу, зафиксировать ее в поручениях по итогам сегодняшнего совещания", - сказал Хуснуллин на совещании по вопросам дорожного строительства у президента РФ Владимира Путина.

Он отметил, что в рамках пятилетнего плана правительство планирует обеспечить опережающее исполнение целевых показателей президентских указов в данной сфере в 105 крупнейших агломерациях и более 50% дорог в регионах.

"По паспорту безопасности качественных дорог этот показатель должен был достигнут в 2024 году. Но благодаря тому опережающему финансированию и той системной работе, которую нам удалось развернуть за последние годы, мы считаем, что мы, за исключением восьми регионов, в 2023 году выполним этот показатель. А те регионы, в которых была низкая база в силу разных причин, мы постепенно за пять лет приведем их в порядок", - уточнил Хуснуллин.

Он добавил, что к 2027 году предлагается показатель опорной сети - 138 тыс. км, из которых 63% - федеральные дороги и 75% - региональные - "подтянуть к 85%". Это необходимо для создания комплексной, законченной системы дорог.

Хуснуллин отметил, что общий объем финансирования данной программы составит около 13,2 трлн рублей. По итогам реализации плана в стране будет построено и реконструировано около 4 тыс. км дорог.

Ранее Хуснуллин отмечал, что благодаря ударным темпам дорожного строительства в 2025 году около 72% опорной дорожной сети страны будет приведено в нормативное состояние.

"Перед нами стоит задача в 105 городских агломерациях страны 85% дорог привести в нормативное состояние. Эту задачу мы решим к 2024 году. Необходимое финансирование есть, работы идут полным ходом", - говорил он.