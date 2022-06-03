Два железнодорожника в Забайкалье осуждены за сход вагонов с ущербом на 19 млн рублей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Могочинский районный суд Забайкальского края приговорил к штрафу двух работников Амазарской дистанции пути филиала ОАО "РЖД" за плохой осмотр пути, который привел к сходу 20 вагонов поезда в марте прошлого года, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В результате ненадлежащего исполнения подсудимыми должностных обязанностей по проведению генерального комиссионного осмотра пути, контролю устранения выявленных неисправностей произошел сход 20 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.

Причиной схода с рельсов состава стал излом рельса из-за нарушения технологии выполнения работы по замене рельсовой рубки. Отмечается, что подсудимые знали о допущенном нарушении при проведении работ, однако допустили эксплуатацию пути.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России отмечает, что железнодорожники признаны виновными по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). По решению суда они оштрафованы на 200 тыс. рублей каждый. В суде работники Амазарской дистанции пути вину признали в полном объеме.

Забайкальской железной дороге причинен ущерб более чем на 19 млн рублей.

Как сообщалось, 8 марта прошлого года на перегоне Чичатка - Жанна Могочинского региона произошел сход 20 вагонов грузового поезда. Был нарушен габарит соседнего пути. В ликвидации последствий схода были задействованы три восстановительных поезда.