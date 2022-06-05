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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

В РФ изменили методику расчёта ключевых показателей эффективности губернаторов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Обновленные критерии оценки эффективности губернаторов и региональных органов власти начнут действовать в России, сообщает в воскресенье сайт правительства РФ.

Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Речь идёт об изменениях в шести методиках расчёта эффективности. Среди них - "Качество городской среды", "Качество окружающей среды", "Цифровая зрелость", - говорится в сообщении на сайте.

Так, например, в методике "Качество окружающей среды" повышены требования к работе с отходами, а методика "Цифровая зрелость" обновлена полностью. Если ранее в ней устанавливался единый для всех регионов уровень охвата госорганов цифровыми технологиями, то теперь этот уровень будет устанавливаться для каждого субъекта в отдельности.

По данным сайта, показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых президентом России Владимиром Путиным. При этом субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра.

"Всего оценка эффективности глав регионов включает 38 методик: 19 - для расчёта показателей за предыдущий год, ещё 19 - для установления целевых значений на будущее. Индикаторы покрывают важнейшие вопросы социально-экономического развития, в их числе - ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объёмы жилищного строительства, экологическое благополучие региона. Документ будет опубликован ", - говорится на сайте.

Правительство РФ Михаил Мишустин
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