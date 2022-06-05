В Минобороны отметили постоянную боевую готовность 95% группировки РВСН

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ Сергей Каракаев заявил, что 95% группировки войск находятся в постоянной боевой готовности.

"Задача поддерживать ту группировку, в которой мы находимся. В том числе и на этапе перевооружения с боевым строительством, которое сегодня активно проходит в ракетных войсках. Я должен отметить, несмотря ни на что, 95% группировки находятся в постоянной боевой готовности", - сказал Каракаев в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

По его словам, РВСН в настоящее время продолжают перевооружаться на комплексы "Авангард" и готовятся поставить первый полк ракет "Сармат" на боевое дежурство в Ужурском соединении (Красноярский край). "А дальше количество их будет только наращиваться", - заявил командующий РВСН.

"Уровень современной вооруженности сегодня Ракетных войск стратегического значения по итогам прошлого года - 83%, задача - до конца этого года повысить с учетом постановки на боевое дежурство комплексов до 86%" - сказал Каракаев.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.