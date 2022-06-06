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Выпускники 11-х классов 6 июня сдадут ЕГЭ по истории и физике

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Экзамены по истории и физике 6 июня продолжат основной период сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ), они пройдут во всех регионах России и за рубежом, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора в понедельник.

Там уточнили, что ЕГЭ по истории планируют сдавать более 102,5 тыс. человек, из них более 100 тыс. - выпускники текущего года. На ЕГЭ по физике ожидается около 114 тыс. участников, из них почти 112 тыс. - выпускники 2022 года.

В пресс-службе сказали, что экзаменационная работа по истории состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Дополнительные материалы для сдачи экзамена приносить с собой не разрешается. Минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла.

В свою очередь экзаменационная работа по физике состоит из двух частей, куда включены 30 заданий. На их выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор и линейку. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике - 36 баллов.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что при организации ЕГЭ буду соблюдены все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Все пункты проведения ЕГЭ и прилегающие к ним территории охраняются сотрудниками МВД и Росгвардии. Мониторинг хода экзаменов будут осуществлять общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Свои результаты участники экзаменов по истории и физике получат не позднее 22 июня, добавили в пресс-службе.

Основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по 2 июля, всего на участие в экзаменах в основной период зарегистрировано более 723 тыс. человек.

Рособрнадзор
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