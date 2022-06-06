Масочный режим приостановили в Татарстане

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Готовятся изменения в постановление правительства Татарстана, касающиеся обязательного ношения масок. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"Оперативным штабом республики принято решение о приостановлении обязательного ношения масок в общественных местах. По поручению президента республики соответствующие изменения будут внесены в постановление правительства Татарстана сегодня", - сказала она.

Отмечается, что такое решение принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина в свою очередь заявила, что в настоящее время отмечается очень низкая активность эпидемического процесса.

"Закончился сезон подъема заболеваемости острых вирусных респираторных инфекций и гриппозной инфекции. В течение последних 14 недель заболеваемость по этим инфекциям наблюдается ниже эпидемического порога. Успокоилась заболеваемость и по внебольничным пневмониям. Оказание медицинской помощи инфекционным больным вернулось в штатный режим. А количество заболевших внебольничными пневмониями вернулось к доковидному периоду", - сказала Патяшина.

При этом она отметила, что в Татарстане продолжается активное тестирование всех лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Охват тестированием, по словам Патяшиной, остается высоким.

"Количество лиц с положительным результатом составляет всего 0,6%. Это очень низкий показатель", - добавила главный санитарный врач Татарстана.

Ранее сообщалось о приостановлении действия масочного режима в большинстве регионов ПФО. В их числе – Нижегородская, Саратовская, Оренбургская, Пензенская и Самарская области, Пермский край, Марий Эл, Удмуртия, Башкирия.