Трое рязанцев погибли при чистке канализационного колодца

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Три человека погибли и один пострадал во время работ в канализационном колодце частного дома в Рязанской области. Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник в СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье. По предварительным данным, женщина 1976 года рождения попросила своих братьев 1975 и 1988 годов рождения помочь расчистить находящий на территории ее частного хозяйства канализационный колодец.

"Во время проведения работ женщина и ее братья погибли. Также пострадал 24-летний сын хозяйки", - уточнил собеседник агентства.

По данному факту Следственным комитетом проводится доследственная проверка.