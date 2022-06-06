Главой Астрахани избран представитель "Единой России" Полумордвинов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Депутаты думы Астрахани на пленарном заседании в понедельник большинством голосов избрали Олега Полумордвинова главой администрации Астрахани, передает корреспондент "Интерфакса" с заседания городского парламента.

"По результатам тайного голосования главой Астрахани избран Олег Анатольевич Полумордвинов", - сказал спикер гордумы Игорь Седов.

За Полумордвинова ("Единая Россия") отдал голос 31 депутат, альтернативный кандидат Василий Ворох ("Родина") - получил лишь один голос.

Полумордвинов после подведения итогов тайного голосования принял присягу и вступил в должность, срок его полномочий - пять лет.

Основные задачи

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, присутствующий на заседании, поздравил Полумордвинова с вступлением в должность и отметил, что "в городском хозяйстве немало проблем".

"Одна из самых острых - ветхое аварийное жилье. Нужно ускорить весь процесс, в частности, быстрее вводить в эксплуатацию дом на 192 квартиры в микрорайоне Бабаевского и заселять людей. Отдельная тема - состояние городских мостов. Остаются мосты, которые нужно ремонтировать капитально. Среди них Троицкий и Таможенный мосты", - сказал Бабушкин.

Глава региона подчеркнул, что особенное внимание необходимо уделить состоянию Нового и Аэропортовского мостов, которые требуют ремонта.

По словам Бабушкина, планируется масштабная реконструкция городских очистных сооружений канализации.

"Особое внимание традиционно необходимо уделить развитию системы образования. В городе возводится три детских сада в общей сложности на 420 мест. Их открытия очень ждут жители Правобережья, посёлка Янго-Аул и микрорайона Бабаевского. Необходимо сделать всё возможное, чтобы учреждения были введены уже в этом году", - отметил Бабушкин.

Отставка Пермяковой

28 апреля Дума Астрахани большинством голосов удовлетворила заявление о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования "Город Астрахань" Марии Пермяковой. Она оставила должность по собственному желанию.

Врио главы администрации города решением гордумы был назначен Олег Полумордвинов, ранее занимавший пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.