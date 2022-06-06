В школах Пятигорска летом создадут трудовые бригады для детей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Пятигорске в школах на летние каникулы организуют трудовые бригады, сообщил в телеграм-канале глава города Дмитрий Ворошилов.

Бригады школьников будут займутся благоустройством и озеленением города, восстановлением книжного фонда, будут работать в музеях боевой славы, помогать организовывать отдых детей младших классов в пришкольных лагерях и на детских площадках, а также будут участвовать в подсобных работах при ремонте образовательных учреждений.

Поработать летом согласились уже больше 500 школьников, с ними заключили трудовые договоры, отметил Ворошилов.