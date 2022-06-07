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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:23

Подросток задержан в Нижнем Новгороде за убийство 12-летнего мальчика

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Убийство 12-летнего мальчика произошло в Московском районе Нижнего Новгорода, сообщает региональное управление СКР во вторник.

По версии следствия, накануне вечером в подъезде дома по улице Куйбышева 13-летний подросток нанес мальчику множественные ножевые ранения, в результате чего ребенок скончался. Подозреваемый задержан и помещен в центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

Следователи выяснили, что подростки были знакомы. "Предварительно, между ними были конфликты, якобы погибший обижал 13-летнего подростка и не желал с ним общаться", - говорится в сообщении.

По факту убийства мальчика возбуждено дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В свою очередь информированный источник уточнил "Интерфаксу", что подозреваемый ходил к психологу. "Информация о его психическом состоянии уточняется, запрошены документы у медиков", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что подозреваемый и погибший ранее учились в одной школе. "Оба не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, их семьи не считались неблагополучными", - добавил источник.

Нижний Новгород
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