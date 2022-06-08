Что произошло за день: среда, 8 июня

Возобновление выпуска Lada Granta, начало суда над Блаттером и Платини, а также появление площадей ДНР и ЛНР в Москве

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Канада ввела санкции в отношении нефтегазовой сферы России. Новые ограничения предусматривают запрет канадским компаниям оказывать 28 типов услуг, которые признаны важными для работы нефтяной, газовой и химической отраслей РФ. В частности, техобслуживание, менеджмент, бухгалтерские услуги и рекламу.

- Онлайн-голосование на осенних выборах разрешили в семи регионах РФ. В единый день голосования 11 сентября провести электронное голосование смогут на выборах в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.

- Зерно из Запорожья начали поставлять в страны Ближнего Востока. Власти региона пояснили, что отправляют зерно через РФ, а основные контракты были заключены с Турцией. Первые составы уже пошли через Крым. Ранее область получила от России ж/д составы для вывоза грузов.

- "АвтоВАЗ" возобновил выпуск моделей Granta. Lada Granta Classic 2022 станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке. Она разработана "с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля". Ранее в СМИ сообщали, что "облегченная" версия может быть лишена ABS, подушек безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС и пр.

- Соболь получила реальный срок по делу о проникновении в жилище. Любови Соболь (признана в России СМИ-иноагентом) заменили исправительные работы по "квартирному делу" на реальный срок. Приговор по этому делу мировой судья вынес в апреле 2021 года. Тогда ей назначили год исправительных работ условно. Она покинула Россию в августе прошлого года.

- В Швейцарии начался суд над Йозефом Блаттером и Мишелем Платини. Бывший президент ФИФА и экс-глава УЕФА проходят фигурантами по делу о мошенничестве, им грозит до пяти лет тюрьмы. Блаттера обвиняют в том, что он незаконно выделил Платини из фондов ФИФА 2 млн франков. Из-за плохого самочувствия он не смог сегодня дать показания.

- Москвичи выбрали название для площади возле посольства США. Территорию переименуют в "Площадь Донецкой народной республики", этот вариант набрал наибольшее число голосов на платформе "Активный гражданин". В Кремле выразили надежду, что вслед за площадью ДНР в Москве появится и площадь ЛНР. Мосгордума быстро отреагировала и предложила назвать "Площадью ЛНР" территорию у посольства Германии.