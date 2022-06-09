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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

На рыболовном судне в Приморье произошел пожар

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Возгорание на рыболовном судне "Икларанд" в Приморском крае локализовали, сообщил "Интерфаксу" директор приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота Иван Агаревский.

"Пожар локализован, горят внутренние помещения, открытых источников пламени нет. Угрозы перехода пламени на другие суда нет", - сказал Агаревский.

Во время пожара пострадал один из членов экипажа - капитан горящего судна, он находится в больнице, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления СКР.

"На борту судна находилось 17 членов экипажа, которые эвакуированы сотрудниками Приморского филиала ФГБУ "Морспасслужба". (...) Капитан траулера госпитализирован в токсикологическое отделение Краевой клинической больницы Владивостока. Судно находится на плаву, разлива топлива не наблюдается", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, рыболовное судно "Икларанд" загорелось в Амурском заливе Японского моря, у берегов Приморского края, экипаж эвакуирован, по факту возгорания идет проверка.

В "Дальневосточном экспедиционном отряде аварийно-спасательных работ" сообщили "Интерфаксу", что возгорание началось с машинного отделения. Координатором тушения пожара назначили капитана судна "Ростов Великий".

Икларанд
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