Выборы главы Бурятии назначены на 11 сентября

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Депутаты народного Хурала Бурятии назначили на 11 сентября выборы главы республики, передал корреспондент "Интерфакса" с сессии регионального парламента в четверг.

За постановление о назначении выборов в единый день голосования высказались единогласно 56 депутатов.

Первые после пятнадцатилетнего перерыва прямые выборы главы Бурятии состоялись 10 сентября 2017 года. Победу на них одержал временно исполнявший обязанности руководителя региона Алексей Цыденов. Тогда он получил голоса 87,43% избирателей.