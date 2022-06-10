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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Подросток в Иркутске обнаружил в лесу ящик с боеприпасами

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Иркутске подросток передал сотрудникам полиции боеприпасы, которые он нашел в лесном массиве в микрорайоне Юбилейном, сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Находку 14-летний подросток сделал 22 мая. Прогуливаясь по берегу водоема, он заметил металлическую канистру.

"Открыв железный ящик, он обнаружил внутри него предметы, похожие на гранаты. О случившемся мальчик решил незамедлительно сообщить в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место полицейские оцепили прилегающую территорию. Взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали найденные предметы и передали следственно-оперативной группе для экспертизы и дальнейшей утилизации. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.

Накануне начальник межмуниципального управления МВД "Иркутское" полковник полиции Олег Савин наградил подростка за сознательный поступок и активную гражданскую позицию.

Иркутск
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