В Туве ограничили свободу стоматолога, обвиненного в смерти пятилетней пациентки

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Суд в Туве признал 55-летнего зубного врача районного медицинского центра Барун-Хемчикского района виновным в смерти пятилетней пациентки, сообщает в пятницу следственное управление СКР по республике.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на один год", - говорится в сообщении.

Установлено, что 30 марта 2021 года обвиняемый, оказывая стоматологическую помощь девочке, ввел ей в десну избыточное количество препарата, превысив более чем в два раза максимально допустимую дозу.

"Сразу после этого у малолетней пациентки развился анафилактический шок в тяжелой молниеносной форме, (...) в результате чего на следующий день она скончалась в реанимационном отделении медицинского учреждения", - сказано в релизе.

Обвиняемый осужден по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).