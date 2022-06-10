Перебои со связью произошли в НАО из-за повреждения кабеля в Коми

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Частичные перебои со связью наблюдаются в пятницу в Ненецком автономном округе (НАО) из-за повреждения кабеля в соседней республике Коми, сообщил губернатор округа Юрий Бездудный в своем телеграм-канале.

"Сегодня у соседей в республике Коми произошло повреждение кабеля. За счет резервного канала нам удалось сохранить мобильную связь и ограниченный доступ в интернет. Есть частичные перебои, но полной цифровой блокады не случилось", - написал он.

В свою очередь глава окружного департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Антон Лебедев сообщил в своем телеграм-канале, что перебои начались с утра, работы по восстановлению коммуникаций займут от четырех до шести часов.

"По информации "Ростелекома" произошло повреждение кабеля в Коми на участке Корткерос-Сыктывкар. Аварийно-восстановительные бригады приступили к восстановлению кабеля. Мобильная связь переведена на резервный канал", - добавил он.