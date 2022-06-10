Воронежского депутата, разыскиваемую за фейки об армии, заподозрили в призыве к терроризму

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело о публичном призыве к терроризму возбудили в отношении депутата Совета народных депутатов Семилукского района Воронежской области, сообщает СУ СКР по региону в пятницу.

"По предварительным данным, 5 апреля 2022 года подозреваемая во время видеоинтервью с иностранным блогером публично высказала призывы к насильственной смене власти в РФ. Видеозапись с указанными призывами размещена в открытом доступе", - говорится в сообщении.

Сейчас женщина находится за пределами России, в связи с чем она объявлена в розыск по ранее возбужденному в отношении нее делу.

Как сообщалось, в конце апреля против депутата Совета народных депутатов Семилукского района возбудили дело по ч.1 ст.207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ). По данным следствия, 22 марта депутат во время заседания местного представительного органа публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе проведения спецоперации на Украине. При этом она оскорбляла российских военнослужащих и осуждала их действия.

Новое дело против нее квалифицировано по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, совершенный с использованием интернета).