Путин в Кремле вручит государственные премии и золотые медали "Героя Труда"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в День России, 12 июня, проведет церемонию вручения Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2021 год.

Также в этот день президент вручит медали "Герой Труда Российской Федерации".

Торжественные церемонии вручения пройдут в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Лауреатами премии в области литературы и искусства в этом году стали директор "Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына" Виктор Москвин за просветительскую деятельность по возвращению, сохранению и популяризации наследия русской эмиграции, художник, один из основоположников "сурового" стиля Павел Никонов, который отмечен за вклад в развитие отечественного и мирового изобразительного искусства, а также генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко, которая будет награждена за вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России.

Госпремии РФ в области науки и технологий за 2021 год присуждены академикам РАН Александру Арчакову и Андрею Лисице за исследование протеома человека - совокупности всех белков клеток, что помогло выделить биологические маркеры, свидетельствующие о патологических состояниях.

Также лауреатом премии стал главный конструктор, заместитель гендиректора ЗАО "Городской проектный институт жилых и общественных зданий" Владимир Травуш за результаты, позволившие получить прорывные технологии в высотном строительстве. Третьими лауреатами стали академики РАН Давид Заридзе, Иван Стилиди и Александр Румянцев. Они удостоены премии за разработку и внедрение профилактических технологий для улучшения демографической ситуации в стране. Они провели исследования влияния алкоголя, табака на организм человека. По результатам исследований и внедрения разработок авторов удалось снизить число смертей от алкоголя.

Лауреатом премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности стала президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" Маргарита Урманчеева. Благодаря ее работе был открыт первый дом сопровождаемого проживания для взрослых людей с ментальной инвалидностью, где они ведут самостоятельную жизнь.

Лауреатом премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2021 года стала директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" Елизавета Олескина. В фонде реализуются программы лечения и физической реабилитации пожилых. Олеськина предложила создать в России систему долговременного ухода за пожилыми людьми, в рамках нацпроекта "Демография" в настоящий момент завершена реализация пилотного проекта.

За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности госпремией награжден митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий (Константин Титов).

Государственная премия РФ - ежегодная премия, вручаемая президентом за вклад в развитие науки и техники, культуры и искусства, а также за выдающиеся производственные результаты. Премия вручается с 1992 года 12 июня в Кремле. Лауреаты премии получают почетный знак, диплом, а также денежную премию в размере 10 млн рублей.

Государственные премии в области правозащитной и благотворительной деятельности были учреждены президентом в 2015 году. На заседании совета по правам человека в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение уравнять статус премий в области правозащиты и благотворительной деятельности со статусом трех других госпремий РФ - в области научно-технической, литературной и гуманитарной деятельности. Это условие было распространено и на процедуру награждения, и на размер премий. С 2020 года денежная часть всех госпремий увеличена до 10 млн рублей.

В 2020 году вручение премий из-за пандемии коронавируса было перенесено на 24 июня. Тогда президент впервые вручал сразу все пять государственных премий - за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за достижения в области гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.