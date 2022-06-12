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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Путин в День России заявил о важности сплоченности и единения граждан страны

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подчеркивает, что в настоящий момент как никогда важна сплоченность народа страны.

"Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными. Такое единство, преданность Родине, ответственность за нее завещали нам наши предки", - сказал он на церемонии вручения госпремий и наград Герой Труда в воскресенье в Кремле.

Глава государства подчеркнул, что эти вековые традиции обладают великой силой, как и нравственные ценности и духовные устои. "Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России, и сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние и глубокие чувства патриотизма были и остаются священными", - заявил Путин.

По его словам, Россия гордится свершениями и ратными победами предков, всеми, кто стремился и умел идти вперед, открывать новое, добивался прогрессивного развития Отчизны и защищал Родину в сражениях, а также утверждал достойную для нее роль в мире.

День России Владимир Путин
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