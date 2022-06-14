ВС РФ рассмотрит проект о запрете обременять граждан бюрократическими формальностями

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Государственные и муниципальные органы власти и управления, а также их сотрудники не должны отказывать в удовлетворении заявлений граждан и юридических лиц только лишь на основании неисполнения формальных требований или внутриорганизационных правил, за исключением перечисленных в законах случаев. Об этом говорится в проекте постановления пленума, который во вторник рассматривает Верховный суд (ВС) РФ.

"Органам публичной власти, их должностным лицам запрещается обременять физических или юридических лиц обязанностями, отказывать в предоставлении им какого-либо права лишь с целью удовлетворения формальных требований, в том числе внутриорганизационных правил, если соответствующее решение, действие может быть принято, совершено без их соблюдения, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом", - написано в проекте документа.

Он также говорит о том, как должны реагировать суды на заявления граждан, оспаривающих отказы государственных и муниципальных структур. При проверке решений, действий или бездействия чиновников суды должны выяснять, "являются ли оспариваемые меры обоснованными, разумными и необходимыми для достижения законной цели, не приводит ли их применение к чрезмерному обременению граждан и их объединений".

При этом, по мнению ВС РФ, суды не могут отклонять заявления физических и юридических лиц, оспаривающих действия чиновников, только на том основании, что последние прямо не нарушили закон. "Отсутствие вины органов и лиц, наделенных публичными полномочиями, в нарушении прав, свобод и законных интересов административного истца (заявителя) не является основанием для отказа в удовлетворении административного иска (заявления)", - говорится в проекте постановления.

Одновременно ВС РФ уточняет, что несоблюдение чиновниками установленного порядка принятия решения, совершения оспариваемого действия может служить основанием для вывода о его незаконности, если допущенные нарушения являлись существенными. "Нарушения порядка, носящие формальный характер, по общему правилу не могут служить основанием для признания оспоренных решений, действий незаконным", - говорится в проекте документа.