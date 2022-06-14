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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:19

Жительница Челябинска выбросила из окна своих детей и покончила с собой

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Жительница Металлургического района Челябинска выбросила из окна двоих своих детей. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

"Трагедия произошла сегодня ночью. Трехлетняя девочка погибла, второго ребенка, подростка, с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию. Женщина после этого покончила с собой", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Между тем в пресс-службе регионального Минздрава агентству уточнили, что выживший ребенок в настоящее время находится в больнице.

"Ребенок госпитализирован в состоянии тяжелой степени тяжести. Он находится под контролем врачей, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказали в пресс-службе.

Челябинск
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