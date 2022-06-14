Арестованы двое подозреваемых в убийстве мужчины в больнице Владикавказа

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в убийстве человека в больнице Владикавказа, сообщает пресс-служба управления СКР по Северной Осетии.

"Подозреваемые задержаны, по ходатайству следственных органов судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 11 июня в ходе ссоры двух мужчин на улице Маркуса во Владикавказе один нанес другому колото-резаную рану в живот. Потерпевшего госпитализировали в республиканскую больницу скорой помощи. В этот же день полицейские задержали второго участника конфликта и доставили его в приемное отделение той же больницы из-за ранения руки, полученного в ходе конфликта.

12 июня в больницу пришли сын и друг раненного в живот мужчины, которые, пройдя в смотровой кабинет к задержанному с травмой руки, не менее двух раз ударили его ножом и четыре раза выстрелили в грудь из пистолета, отчего тот скончался на месте.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. "ж" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство группой лиц).

В пресс-службе добавили, что в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям полицейских, которые конвоировали задержанного и не обеспечили его безопасность.