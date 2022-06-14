Осужден экс-директор новгородского центра реабилитации, где насиловали подростков

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд Новгородской области во вторник приговорил к семи годам колонии бывшего директора местного социально-реабилитационного центра "Подросток" Олега Бандурова, сообщил "Интерфаксу" представитель суда Валерий Таганский.

По версии следствия, в 2013-2014 годах местный 53-летний бизнесмен, ранее судимый я за половые преступления в отношении несовершеннолетних, с ведома Бандурова совершал те же преступления в отношении воспитанников центра "Подросток". Взамен предприниматель бесплатно устанавливал и обслуживал в "Подростке" телевизионное оборудование.

СК предъявил Бандурову и его подельнику обвинения по статьям 286 (превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями), 33 и 133 (пособничество в понуждении несовершеннолетнего к действиям сексуального характера), 131 (изнасилование несовершеннолетней), 240.1 (получение сексуальных услуг от несовершеннолетнего) и 134 (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) УК РФ. Бизнесмен пошел на сотрудничество со следствием.

По данным новгородского УМВД, Бандуров является бывшим офицером милиции. В звании полковника он руководил Чудовским райотделом МВД Новгородской области. Бандурова наградили медалью "За безупречную службу" и нагрудным знаком "За отличную службу в МВД СССР".

Помимо основного наказания в виде семи лет колонии суд ввел для Бандурова ряд ограничений на два года. Приговор в силу еще не вступил. Признал ли он вину, не сообщалось.