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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:36

В Кремле не увидели тенденции массового отъезда миллионеров из РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не располагают данными о массовом отъезде из России долларовых миллионеров, но признали, что тема миграции состоятельных россиян будет обсуждаться на Петербургском международном экономическом форуме.

На просьбу журналистов прокомментировать данные некоторых экспертов об отъезде из России 15 тысяч долларовых миллионеров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Мы не замечаем такую тенденцию, мы не знаем, что это за компания (опубликовавшая подобные данные - ИФ), а, главное, основываясь на чем эта компания пришла к таким выводам".

На вопрос, есть ли у руководства страны планы простимулировать состоятельных россиян не покидать страну, представитель Кремля ответил: "Вы знаете, у нас какие-то возможности закрываются, а на смену этим возможностям приходят новые. Вот, кстати, эта тема и будет обсуждаться на Санкт-Петербургском экономическом форуме".

Дмитрий Песков
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