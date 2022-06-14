Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Туристка погибла при падении машины с обрыва в Дагестане

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Автомобиль под управлением туристки упал с обрыва в Дагестане, один человек погиб, еще один госпитализирован, сообщает пресс-служба МВД республики.

"Сегодня, 14 июня, в Шамильском районе Дагестана случилась трагедия. В селе Митлиуриб 41-летняя женщина из Нижнего Новгорода не справилась с управлением автомобиля Volgswagen Tiguan, в результате чего машина упала с обрыва высотой 100 метров, женщина погибла. Вместе с ней ехал ее 11-летний ребенок - житель Севастополя, который получил различные травмы, он госпитализирован", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что жизнь мальчика вне опасности.

"Медики Шамильской центральной районной больницы обследуют 11-летнего пострадавшего. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, серьезных травм нет, состояние его ближе к удовлетворительному", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для лечения ребенка имеется все необходимое.

Дагестан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кремль предложил Лондону запросить ДНР о судьбе приговоренных к смерти британцев

Кремль предложил Лондону запросить ДНР о судьбе приговоренных к смерти британцев

Поклонская сообщила о назначении ее советником генпрокурора

Поклонская сообщила о назначении ее советником генпрокурора

Четыре человека ранены в результате обстрела села в Брянской области

Что произошло за день: понедельник, 13 июня

Серийное производство российских самолетов планируют наладить в течение 3-5 лет

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели минимальные с апреля 2020 года 2,9 тыс. человек

В РФ за сутки COVID-19 заболели минимальные с апреля 2020 года 2,9 тыс. человек

Поклонская освобождена от должности замглавы Россотрудничества

Поклонская освобождена от должности замглавы Россотрудничества

Запорожская область с июля вводит налоги для бизнеса

Что произошло за день: воскресенье, 12 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });