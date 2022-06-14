Туристка погибла при падении машины с обрыва в Дагестане

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Автомобиль под управлением туристки упал с обрыва в Дагестане, один человек погиб, еще один госпитализирован, сообщает пресс-служба МВД республики.

"Сегодня, 14 июня, в Шамильском районе Дагестана случилась трагедия. В селе Митлиуриб 41-летняя женщина из Нижнего Новгорода не справилась с управлением автомобиля Volgswagen Tiguan, в результате чего машина упала с обрыва высотой 100 метров, женщина погибла. Вместе с ней ехал ее 11-летний ребенок - житель Севастополя, который получил различные травмы, он госпитализирован", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что жизнь мальчика вне опасности.

"Медики Шамильской центральной районной больницы обследуют 11-летнего пострадавшего. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, серьезных травм нет, состояние его ближе к удовлетворительному", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для лечения ребенка имеется все необходимое.