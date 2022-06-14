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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Новгородская прокуратура сообщила о загрязнении реки Холова химикатами

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - На реке Холова из-за загрязнения воды произошел замор рыбы, сообщила во вторник "Интерфаксу" представитель прокуратуры Новгородской области Елена Григорьева.

"Информация о загрязнении Холовы поступила нам из органов рыбоохраны в понедельник около 18:00", - уточнила она.

Прибыв к месту, сотрудники правоохранительных и контролирующих органов обнаружили источник загрязнения у деревни Новое Рахино. К моменту инспекции загрязнение воды распространилось как минимум на 7 км. У деревни Старое Рахино произошел замор рыбы.

Количество погибшей рыбы в прокуратуре не уточнили. Каким веществом она отравилась, устанавливается. Разыскивается виновник происшествия. Сведений об угрозе населенным пунктам и водозаборам нет.

Новгородская область
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