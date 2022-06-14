Иноагентов и подконтрольных им лиц могут вывести из-под моратория от банкротств

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Иностранные агенты и находящиеся под их контролем лица могут быть выведены из-под действия моратория на внешние банкротства и взыскания "старых" долгов. Возможность сокращения круга лиц, подпавших под действующий мораторий, сейчас обсуждается в правительстве, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с идеей.

Объявленный правительством с 1 апреля по 1 октября 2022 года мораторий распространился практически на всех: он действует в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей и всех юрлиц, кроме застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных. На этот срок кредиторы не смогут инициировать дела о несостоятельности упомянутых лиц, а также приостанавливаются взыскания по исполнительным листам долгов, возникших до его начала.

Теперь, по словам источника "Интерфакса", предполагается вывести из-под действия моратория иноагентов, а также лиц, признанных причастными к нарушениям прав граждан РФ по закону "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Также предполагается, что мораторий не должен распространяться на тех, кто находится под контролем упомянутых лиц, отметил источник.

По его словам, предлагается также не распространять мораторий на компании, учрежденные и находящиеся под контролем иностранных лиц, работающие в российском сегменте интернета, а также на дочерние структуры таких лиц.