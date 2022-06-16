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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Мужчина устроил стрельбу на улице в оренбургском Бузулуке

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в городе Бузулуке Оренбургской области мужчину, устроившего в четверг стрельбу на улице и ранившего двоих человек.

"В дежурную часть МО МВД России "Бузулукский" поступило сообщение, что на ул. Шевченко неизвестный мужчина стреляет в людей. Сотрудники ППСП прибыли на место и выяснили, что стрелявший ранил двух мужчин и скрылся", - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По ориентировке сотрудники полиции задержали подозреваемого.

"За жизнь пострадавших борются медики. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщает пресс-служба.

В пресс-релизе не уточняется, из какого оружия велась стрельба, а также что послужило ее причиной.

Бузулук Оренбургская область
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