Мужчина устроил стрельбу на улице в оренбургском Бузулуке

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в городе Бузулуке Оренбургской области мужчину, устроившего в четверг стрельбу на улице и ранившего двоих человек.

"В дежурную часть МО МВД России "Бузулукский" поступило сообщение, что на ул. Шевченко неизвестный мужчина стреляет в людей. Сотрудники ППСП прибыли на место и выяснили, что стрелявший ранил двух мужчин и скрылся", - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По ориентировке сотрудники полиции задержали подозреваемого.

"За жизнь пострадавших борются медики. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщает пресс-служба.

В пресс-релизе не уточняется, из какого оружия велась стрельба, а также что послужило ее причиной.