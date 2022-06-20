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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

В Томской области полицейский убил рецидивиста при освобождении женщины

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сотруднику полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать ранее неоднократно судимого мужчину, который с ножом напал на женщину в селе Молчаново Томской области, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Информация о криках девушки, доносящихся из дома в Молчанове, поступила в полицию поздно вечером 18 июня. Прибывшие сотрудники полиции, услышав крики, взломали двери веранды и квартиры, где увидели мужчину, который удерживал девушку и наносил ей удары по телу ножом.

"В связи с игнорированием требований полицейского о прекращении противоправных действий сотрудник произвел несколько выстрелов из табельного оружия по ногам злоумышленника. Нападавший отпустил женщину и, размахивая ножом в руках, бросился на правоохранителя. (...) Полицейский произвел еще несколько выстрелов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции оказали пострадавшей 40-летней женщине, а также задержанному 29-летнему мужчине первую медицинскую помощь и вызвали на место происшествия медработников. Однако от полученных ранений оба скончались в больнице.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Томская область
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