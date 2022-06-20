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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Житель Волгоградской области погиб при попытке застрелить кошку

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Волгоградской области начали проверку по факту гибели мужчины, тело которого найдено в селе Абганерово Октябрьского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

Следствием установлено, что 55-летний мужчина получил огнестрельное ранение груди, шеи и челюсти в результате разрыва ствола самодельного (собранного из разных частей) незарегистрированного гладкоствольного ружья.

"Тело утром 19 июня, приехав с рыбалки, обнаружил сын. В ходе осмотра места происшествия рядом с телом обнаружено ружье с поврежденным стволом и разорванный на две части патрон 16 калибра. Признаков криминального характера смерти нет", - говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель Котельниковского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР Хонгор Муджиков уточнил "Интерфаксу", что мужчина погиб, пытаясь защитить свое имущество от кошки.

"Мужчина разводил кроликов, и уличная кошка повадилась воровать крольчат. Местные жители полночи слышали выстрелы. Потом вернулся сын и обнаружил труп. Начали выяснять, оказалось, что ствол был непригодным для стрельбы, его разорвало от нагрузки, и осколки нанесли смертельное ранение", - сказал Муджиков.

Организована проверка.

Волгоградская область
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