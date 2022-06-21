Госдума рассмотрит поправки о повышении ответственности для должностных лиц за пытки

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект закона об уголовной ответственности для должностных лиц за пытки.

На данном этапе рассмотрения внесены поправки, которыми усиливается ответственность за деяния, повлекшие смерть или причинение тяжкого вреда здоровью.

Так, в поправках указывается, что пытки, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью, наказываются лишением свободы на срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

Это касается действий по принуждению подозреваемого, обвиняемого, осуждённого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний путём применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны следователя, лица производящего дознание или иного сотрудника правоохранительного органа, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя, лица, производящего дознание или иного сотрудника правоохранительного органа, отмечается в проекте закона.

Это касается и действий, соединенных с применением насилия или издевательств.

Также поправки предусматривают ответственность за те же деяния, совершенные в отношении женщины; в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника; в отношении лица, достигшего к моменту совершения деяния шестидесятипятилетнего возраста.

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от семи до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до 20 лет.

Кроме того, комитет одобрил поправку Верховного суда, уточняющую, что "не является пыткой причинение физических или нравственных страданий, которые возникают лишь в результате правомерных действий должностного или иного лица или неизбежно сопряжены с такими действиями".

В варианте первого чтения речи о нравственных страданиях не шло, а также усматривалась возможность не считать пыткой причинение боли или страданий, вызванных случайно.

Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта (42307-8), который внесен в Госдуму председателями комитетов по законодательству двух палат парламента РФ Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым.

В целом, законопроектом усиливается наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302) или запугивания (ст. 286 "Превышение должностных полномочий" УК РФ). "Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их разряд особо тяжких", - сказал ранее Крашенинников журналистам.

Таким образом, увеличивается срок давности по таким деяниям, что позволяет эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания, объяснил Крашенинников.

Кроме того, в статью 302 "Принуждение к даче показаний" УК РФ вводится новый субъект преступления - сотрудник правоохранительного органа.

"Это позволит привлекать к ответственности за пытки, в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ", - отметил глава комитета Госдумы.

По его мнению, "сотрудники правоохранительных органов имеют достаточно полномочий для эффективной борьбы с преступностью и для поддержания порядка в местах лишения свободы в соответствии с установленным законом режимом".

В законопроекте дано более детальное и четкое определение пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года, сказал Крашенинников.

В частности, "к целям осуществления пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки. Более детальное определение понятия "пытка" вносит определенность в квалификацию деяния и позволяет назначить адекватное наказание виновному", сказал глава комитета.

Он напомнил, что "ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей".

"Надругательство над заключенными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов, никакими социально значимыми целями", - считает Крашенинников.