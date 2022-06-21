Патрушев предложил поощрять жителей приграничных регионов за содействие пограничникам

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Руководителям приграничных регионов стоит подумать о том, чтобы ввести материальные стимулы для жителей, добровольно помогающих пограничникам, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Обращаю внимание руководителей приграничных субъектов Федерации на целесообразность материального стимулирования жителей, оказывающих добровольное содействие пограничным органам Федеральной службы безопасности при выполнении задач по охране государственной границы", - заявил Патрушев во вторник на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам нацбезопасности на Северо-Западе России.

Он заявил о необходимости усиления охраны российских границ с учетом новых угроз, в том числе возможного вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

"В связи с формированием новых угроз из-за возможного вступления в НАТО Финляндии и Швеции, свертывания приграничного сотрудничества европейских стран с нашей страной, а также в связи с отсутствием официальной демаркации государственной границы между Россией и Эстонией, требуется принятие дополнительных мер по совершенствованию сил и средств, обеспечивающих защиту и охрану государственной границы", - сказал Патрушев.

Поэтому, продолжил секретарь Совбеза, важно усилить координацию работы по обустройству и техническому оснащению государственной границы, активизировать развитие автоматизированных систем паспортного и таможенного контроля и иных видов контроля, шире внедрять в эту деятельность новые цифровые технологии.

В целом же, как отметил Патрушев, защита национальных интересов страны в пограничном пространстве в современных условиях приобретает особое значение и должна обеспечиваться в рамках реализации Основ государственной пограничной политики РФ. Он добавил, что сейчас с учетом решений, принятых в ноябре прошлого года на оперативном совещании Совета безопасности по этому вопросу, обеспечена скоординированная работа по охране государственной границы, защите экономических и иных национальных интересов страны.

По словам Патрушева, на регулярной основе проводятся операции "Запад", "Нарушитель", "Кордон", "Рубеж", "Розыск", "Нелегал" и другие; совершенствуется пограничная инфраструктура.

Вместе с тем, подчеркнул секретарь Совбеза, "сдерживающим фактором эффективной реализации государственной пограничной политики являются недостатки в обустройстве государственной границы, включая низкие темпы реконструкции и модернизации пунктов пропуска через государственную границу". "В настоящее время только 11% пунктов пропуска соответствует нормативным требованиям", - отметил он.