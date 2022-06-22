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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В Омске разработали систему оповещения водителей о приближении пешеходов к переходу

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ученые Сибирского автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) разработали систему, предупреждающую водителей о приближении пешеходов к переходу в темное время суток, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"Основной проблемой, связанной с безопасностью пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах в темное время суток и в условиях плохой видимости, является то, что существующие устройства и системы ориентированы только на информирование водителя о его приближении к нерегулируемому пешеходному переходу", - приводятся в сообщении слова начальника научно-исследовательского отдела СибАДИ Павла Орлова.

Разработанная же система предназначена для того, чтобы оповестить водителя световым эффектом о приближении к такому переходу человека, который будет переходить дорогу.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза, система оснащена несколькими инфракрасными датчиками, реагирующими на движение. В то время когда пешеход подойдет к проезжей части, собираясь перейти дорогу, она автоматически зажжет фонари по обе ее стороны, полностью осветив пешеходный переход.

При этом система способна "анализировать" ситуацию – определяя направление движения пешехода, реагирует соответствующим образом. В том случае если человек не собирается переходить дорогу, а просто идет вдоль проезжей части по тротуару, свет загорится только на одной стороне.

"Полностью автономная система включает десять пассивных датчиков и GSM-модуль для удаленного контроля и управления. Она может быть интегрирована в единую интеллектуальную транспортную систему городских агломераций. Питание происходит как от систем энергоснабжения, так и от солнечных панелей и батарей. Плюсы системы – она недорогая, надежная и не требует особых усилий в обслуживании", - отмечается в пресс-релизе.

К тому же система является энергосберегающей, поскольку срабатывает только в момент появления людей у пешеходного перехода.

После успешного тестирования системы на полигоне вуза опытный образец был размещен в омском поселке Ростовка. Уже около полугода система работает без нареканий – за это время здесь не произошло ни одного ДТП, отмечают в вузе.

Омская область
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