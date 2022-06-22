Система маркировки начала выявлять продажи просроченной молочной продукции

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Система маркировки была дополнена функцией выявления продажи просроченной молочной продукции, сообщил оператор системы ЦРПТ.

"Теперь система фиксирует и передает информацию в Роспотребнадзор в случае продажи просроченной молочки", - сказал заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов (его слова процитированы в сообщении).

Всего система маркировки "Честный знак" на сегодняшний день зафиксировала 3,5 тыс. компаний-нарушителей, которые допустили 151 тыс. нарушений.

Наибольшее количество нарушений допустили компании Краснодарского края - всего 95 438. Далее идут Ярославская область с 11 509 нарушениями, Московская область (3 122 нарушения) и Москва (2 525).

ЦРПТ уведомляет компании о количестве нарушений, специалисты оператора разрабатывают рекомендации для производителей и торговых объектов по совершенствованию требований и процедур контроля качества, отметил Юсупов.