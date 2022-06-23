В Париже сообщили о высылке французского дипломата из России

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД Франции сообщил в четверг о требовании российских властей, чтобы один из дипломатов французского посольства в Москве покинул Россию.

"Российские власти проинформировали нашего посла в Москве в минувшую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории больше нежелательно. Никакие законные обоснования не были представлены. Мы сожалеем об этом неоправданном решении", - заявил представитель министерства журналистам в Париже.

Он также сообщил, что глава МИД Франции Катрин Колонна "поручила компетентным службам министерства оперативно представить ей варианты для определения дальнейших действий".

"В этом контексте мы хотели бы приветствовать образцовую работу дипломатов и сотрудников нашего посольства в России. Эта работа полностью соответствует Венским конвенциям о дипломатических и консульских отношениях", - подчеркнул собеседник журналистов.

Он отвечал на просьбу подтвердить сообщения СМИ, что атташе по культуре французского посольства в Москве предложено покинуть территорию России.